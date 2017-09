Dewulf: "Laver Cup heeft veel weg van een showevenement"

Op het einde van het seizoen had de Laver Cup gekund, maar nu zorgt die voor concurrentie met de ATP-toernooien en dat is niet positief

“Al die kleine toernooien zijn nu een beetje bang. Ik begrijp de timing niet, qua aandacht zal het groot verschil maken. In november was het beter geweest, dan is het iets rustiger op de kalender. Nu valt het tussen de Amerikaanse en Aziatische tournee, normaal een rustmoment voor de toppers om even te herbronnen. Maar er zal financieel wel iets tegenover staan.”

Met de Laver Cup wordt de belasting voor de spelers in elk geval nog iets zwaarder. "Het is moeilijk te begrijpen, de toppers klagen steen en been dat de kalender overbelast is en dat ze niet kunnen deelnemen aan de Daviscup want dat vraagt veel energie. En dan organiseert Federer zelf in het midden van het seizoen zo’n exhibitietoernooi."



"Het zorgt ook voor concurrentie met de ATP-toernooien van Metz en Sint-Petersburg. Die zijn niet blij want de aandacht gaat naar Laver Cup. Op het einde van het seizoen had de Laver Cup wel gekund. Nu is het concurrentie met eigen product, ik denk niet dat dat positief is.”