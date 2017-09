Muguruza beleeft primeur op 1e WTA-plaats, Stephens van 83 naar 17

De 23-jarige Muguruza, die in 2016 Roland Garros en in 2017 Wimbledon won, ging er in New York in de 1/8e finales uit. Ze wist echter dat ze toch eerste zou worden, nadat Pliskova in de kwartfinales geklopt was. De Tsjechische stond 8 weken op kop. Ze zakt nu meteen naar 4.

Muguruza heeft echter niet veel overschot op nummer 2 Simona Halep. De Roemeense telt maar 65 punten achterstand. Ze had de pech dat ze op de US Open al in de eerste ronde op Maria Sjarapova botste.

Dé sprong vooruit is van de Amerikaanse Sloane Stephens. De 24-jarige, die op 30 juli nog 957e stond, wipt van 83 naar 17. Haar landgenote en verliezend finaliste Madison Keys gaat 4 plaatsen vooruit: 12e.

Net als bij de mannen staan er ook bij de vrouwen drie Belgen in de top 100: Mertens 41e (-2), Kirsten Flipkens 66e (-7) en Alison Van Uytvanck 98e (+1). Mertens en Van Uytvanck gingen er in New York in de eerste ronde uit, Flipkens in de tweede. Yanina Wickmayer haalde de tweede ronde ook niet, zij klimt wat naar 113 (+16).