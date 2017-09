Goffin klimt naar 12e plaats na zijn beste US Open

David Goffin speelde de 1/8e finales in New York. David Goffin speelde de 1/8e finales in New York.

David Goffin is op de ATP-ranking na de US Open van 14 naar 12 gesprongen. Onze landgenoot bereikte de 1/8e finales in New York. Laureaat Rafael Nadal is steviger 1e, Roger Federer doet haasje-over met Andy Murray en wordt 2e. De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, voor het eerst in een grandslamfinale, werd beloond met een stijging van 32 naar 15.