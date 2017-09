Heupblessure speelt Murray parten: "Mijn seizoen is waarschijnlijk afgelopen"

Andy Murray liet verstek gaan voor de US Open met een heupblessure. Op Facebook geeft hij een update over zijn revalidatie. "Jammer genoeg kan ik niet aantreden in de toernooien van Beijing en Shanghai. Ook de laatste 2 toernooien van het seizoen, in Wenen en Parijs, haal ik wellicht niet."

"Ik heb een aantal specialisten geraadpleegd en heb samen met mijn team beslist dat dit op lange termijn de beste beslissing is."

"Het is een frustrerend jaar geweest, maar ik ben ervan overtuigd dat ik na deze lange rustperiode en revalidatie weer mijn hoogste niveau kan halen en dat ik kan meestrijden voor grandslams."

Murray is overigens niet de enige tennisspeler die in de lappenmand ligt. Ook Wawrinka, Djokovic, Nishikori en Raonic lieten de US Open aan zich voorbijgaan.