Zanevska neemt hoofdprijs van 100.000 dollar mee naar huis in Vancouver

Zanevska blaast over drie dagen 24 verjaardagskaarsjes uit en gaf zichzelf in Canada al een vroeg geschenk. Ze houdt 100.000 dollar over aan haar zege in Vancouver.

Ze heeft wel moeten werken voor haar prijzengeld. In de finale had ze twee uur en een kwartier nodig om Kovinic, vroeger top 50 van de wereld, klein te krijgen. Het werd 5-7, 6-1 en 6-3.

Het is voor onze landgenote al haar 15e titel op het ITF-circuit, maar het is wel de eerste keer dat ze een toernooi dat gedoteerd is met 100.000 dollar kan winnen.