Dewulf: "Goffin is een diesel zonder uitgesproken wapen, hij heeft ritme nodig"

"Of er iets schort aan zijn basisniveau? De laatste twee jaar had hij die regelmaat zeker, maar nu is hij wat teruggezakt door zijn blessure. Het was een flinke revalidatie en hij stond een maand aan de kant, dus dat mag je niet onderschatten."

"Als hij niet aan 110 procent tennist, krijgt Goffin het moeilijk. Hij heeft geen zware opslag om gratis punten te scoren en kan ook niet uithalen met een enorme forehand. Hij moet de speler met zijn ritme achteruit duwen en daar moet je tiptop in orde voor zijn."

"Het kan ook dat de omstandigheden hem daar niet liggen in Canada. Vorig jaar was het ook geen groot succes. Hij heeft in elk geval de kwaliteiten om zich hier uit te werken."