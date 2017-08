VIDEO: Zverev en Monfils meppen op sensationele manier matchballen weg

Eerder op de avond had het publiek in Montreal ook al kunnen smullen van Gaël Monfils tegen Kei Nishikori. In een close game (6-7 (4/7), 7-5, 7-6 (8/6)) stond de Fransman 6-2 achter in de beslissende tiebreak. Op een indrukwekkende manier en met twee fraaie punten werkte hij de vier matchballen tegen weg en maakte hij het af.

Met zijn rug tegen de muur pakte hij uit met fraaie backhand- en forehandwinners. Monfils: "Dit is om vele redenen een mooie zege. Het is een grote revanche voor de Spelen van vorig jaar. Toen stond ik in de kwartfinale 6-2 voor tegen Kei in de tiebreak en verloor ik nog. En nog vorig jaar in Miami had ik 5 matchballen tegen hem en verloor ik de derde set nog met 7-6."