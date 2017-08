Nadal kan na 3 jaar weer nummer 1 worden: "Zou speciaal zijn"

6 juli 2014 was voorlopig de laatste dag van Rafael Nadal als nummer 1 van de wereld. Hij won dat jaar voor de negende keer Roland Garros, maar daarna ging het bergaf met de Spanjaard. Hij werd geplaagd door verschillende blessures en raakte op de grandslams nooit meer tot in een finale.

Maar in 2017 lijkt Nadal herboren. Hij begon het jaar met een finaleplaats op de Australian Open en won voor de tiende keer Roland Garros. Ondertussen pakte hij ook de titel in Monte Carlo, Barcelona en Madrid.

Door zijn successen klom hij van plaats 9 naar plaats 2 en deze week kan hij opnieuw de beste tennisser ter wereld worden. Omdat Andy Murray, de huidige nummer 1, er niet bij is in Canada heeft Nadal genoeg aan een plekje in de halve finales.

"Ik probeer nog niet aan die nummer 1-plek te denken", zei hij voor het toernooi. "Ik bekijk het match per match en dan zien we wel wat er gebeurt. Het zou natuurlijk wel heel speciaal zijn. Zeker na alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is."

Nadal, die vrij is in de eerste ronde, heeft dus drie zeges nodig. Maar David Goffin zou wel nog een stokje voor het feest van de Spanjaard kunnen steken. Hij zit immers in dezelfde tabelhelft en de twee zouden elkaar in de kwartfinales kunnen ontmoeten.