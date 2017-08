Errani test positief omdat ze per ongeluk kankermedicijn van moeder nam

Letrozol is een van de belangrijkste ingrediënten van het kankermiddel Femara. De moeder van Sara Errani nam dit middel in om te voorkomen dat haar kanker zou terugkeren. Ze kwam getuigen dat een of meerdere pillen per ongeluk op het werkblad van de keuken terecht waren gekomen. Wanneer ze hierna eten maakte, werd de letrozol onbewust ook opgenomen.

Omdat de hoeveelheid in de urine van Errani te laag was om te wijzen op misbruik van het product als dopingmiddel werd de uitleg van de familie Errani geloofd. Hierdoor is de straf mild: ze mag vanaf 2 oktober weer tennissen. Haar resultaten sinds de positieve test, in februari 2017, worden wel geschrapt. Het prijzengeld moet ze ook terugstorten.

Errani vindt het jammer dat ze toch nog gestraft is. "Dit is heel frustrerend. Ik kan enkel maar wachten tot deze schorsing afloopt. Ondanks mijn ontgoocheling ben ik wel ook rustig, omdat ik in het reine ben met mezelf. Ik heb niets verkeerds gedaan."