Kohlschreiber kan voor eigen publiek wel wedstrijdpunt verzilveren

In Marrakech verloor Kohlschreiber de finale nog nadat hij vijf matchpunten uit handen had gegeven. En eerder in het seizoen greep hij ook in Auckland naast de trofee. Maar in zijn derde ATP-finale van het seizoen was het wel raak.

De Duitser kwam in elke set op achterstand, maar hij benutte zijn breakpunten beter dan zijn Portugese tegenstander en was na anderhalfuur klaar met Sousa. Zo mocht hij net als in 2015 vieren voor eigen publiek.