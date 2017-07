Van Uytvanck niet zonder moeite naar de tweede ronde in Washington

Van Uytvanck keek Cepelova nog nooit in de ogen voor hun ontmoeting in Washington. De twee speelsters begonnen aarzelend aan de wedstrijd en verloren allebei hun eerste opslagspelletje. Bij 6-5 voor Van Uytvanck kreeg onze landgenote een eerste setbal, die ze niet liet liggen.

Een heel ander verhaal in de tweede set. Van Uytvanck wist van geen hout pijlen maken en verloor drie keer haar eigen opslagspelletje. Na amper 23 minuten hing Cepelova de bordjes gelijk: 0-6.

Set drie was een kopie van de tweede set, maar nu was het Cepelova die keer op keer haar opslag verloor. Van Uytvanck tenniste in geen tijd een 5-1-voorsprong bij elkaar en dat voordeel gaf ze niet meer weg. Het eerste matchpunt was meteen het goede voor onze landgenote.

In de volgende ronde wacht de Duitse Julia Görges (WTA-40). Vorig seizoen won Yanina Wickmayer het toernooi in Washington. Zij is er dit jaar niet bij.