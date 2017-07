Clijsters is nu officieel lid van tennis Hall of Fame

Kim Clijsters voerde in haar carrière 19 weken de wereldranglijst aan. Ze won drie keer de US Open en was in 2011 de beste op de Australian Open. Daarnaast won ze in 2003 ook het dubbelspel op Roland Garros en Wimbledon. In totaal won onze landgenote 41 WTA-toernooien.

"Het is een hele eer om opgenomen te worden in de Hall of Fame, dat betekent heel veel voor mij. Zeker in Amerika wordt dat gezien als een van de allerhoogste dingen die je kan bereiken in je sport. Als je nadenkt over wie er allemaal lid is van de Hall of Fame dan is dat echt overweldigend", zegt Clijsters, die een jaar na Justine Henin toetreedt tot de Hall of Fame.

De ceremonie vindt plaats in de thuisbasis van de Hall of Fame in Newport (VS). "Nu ik hier ben, voel ik pas hoe uniek het is. Ik had niet verwacht dat het zo emotioneel zou zijn. Het doet wat met mij om mezelf te zien in het museum van de geschiedenis van onze sport. Mijn speech? Daar heb ik nog het meeste zenuwen voor", lacht Clijsters.