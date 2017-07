Federer over zijn toekomst: "Ik kan geen twee jaar meer vooruit kijken"

Als je 25 jaar bent zeg je: "tot volgend jaar". Want dat is normaal. Maar ik moet eerlijk zijn. Ik kan geen twee jaar vooruit meer kijken.

"Ik had niet nagedacht over wat ik zou zeggen (op het veld). Wat ik zei kwam er gewoon uit om mensen duidelijk te maken dat ik inderdaad hoop mijn titel te kunnen verdedigen", zei Federer maandag in een interview met persagentschap AP.

"Wat ik vooral bedoelde was dat ik niet te ver vooruit kan kijken. Als je 25 jaar bent zeg je: "tot volgend jaar". Want dat is normaal. Je lichaam zal in orde zijn en als dat niet het geval is, kom je gewoon een jaar later terug."

"Maar ik moet eerlijk zijn. Ik kan geen twee jaar vooruit meer kijken", zei Federer, die volgende maand 36 jaar wordt.

Federer liet dit jaar Roland Garros aan zich voorbijgaan, maar won wel de Australian Open en Wimbledon. Kan daar ook nog de US Open bijkomen?

"Het is moeilijk om daar aan te denken. Het klinkt gewoon heel surreëel. Maar ik zal mezelf zo goed mogelijk voorbereiden."