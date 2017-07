"Geen gravelseizoen was een gouden zet van Federer"

Roger Federer zit intussen al aan 19 grandslamtitels. Is hij de grootste tennisser aller tijden? "Hier zet ik m'n joker in. Wat als Rod Laver (foto) in 1962 geen prof geworden was? Hij heeft in totaal 11 grandslamtoernooien gewonnen, maar is 5 jaar prof geweest voor het tennis open werd. Zo heeft hij 20 grandslamtoernooien niet mogen spelen", nuanceert Gerlo.



"Federer heeft Wimbledon 8 keer gewonnen tegenover Rafael Nadal die 10 keer Roland Garros gewonnen heeft, het meest slopende grandslamtoernooi. In de onderlinge duels heeft Nadal ook ruim de bovenhand. Het is eigenlijk een discussie zonder einde."

Federer is in elk geval wel nog steeds in de running om het jaar als nummer één af te sluiten. "Hij heeft de komende maanden niet één punt te verdedigen. Murray heeft heel veel punten te verdedigen en Djokovic en Wawrinka staan al achter Federer en hebben ook punten te verdedigen. Het zal wellicht tussen Federer en Nadal gaan."