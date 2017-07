Daniela Hantuchova heeft haar laatste tennisbal geslagen

Hantuchova is momenteel 317e op de WTA-ranglijst. Door blessureleed haalde ze de voorbije jaren niet meer het gewenste niveau. Het hoogtepunt uit haar carrière dateert ondertussen ook al van bijna 15 jaar geleden. In 2003 was de Slovaakse de nummer 5 van de wereld.

"Het is tijd om afscheid te nemen van het proftennis", schreef Hantuchova vandaag op haar Facebookpagina. "Ik ben erg dankbaar voor al de ongelooflijke dingen die me zowel op als naast de tennisbaan zijn overkomen. Zonder het tennis zou ik vandaag niet de persoon zijn die ik nu ben."

Hantuchova zette in 1999 haar eerste stappen in het profcircuit. In 2002 brak ze helemaal door met een zege tegen Martina Hingis in de finale van het WTA-toernooi van Indian Wells. Op het palmares van Hantuchova staan zeven WTA-titels. In 2002 won ze met Slowakije de Fed Cup.