Maak kennis met "the queue", eigen aan Wimbledon (video)

Wimbledon is het enige van de vier grandslamtoernooien dat op de dag zelf nog tickets aanbiedt. Voor de Australian Open, Roland Garros en de US Open zijn tennisliefhebbers eraan voor de moeite. Er worden wel maar een beperkt aantal tickets aangeboden.

Honderden mensen slaan 's nachts hun tentje op om zeker te zijn van een plaatsje in "the queue". De wachttijd loopt op sommige dagen zelfs op tot meer dan vijf uur. 24 uur aan een stuk is het druk in de buurt van de ticketstand.

Onze man ter plaatse ging op verkenning en zag dat er inderdaad veel volk samentroept. Sommigen houden zich bezig met het spelen van badminton, terwijl anderen dan weer geduldig in de rij blijven staan.