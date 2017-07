Andy Murray heeft 2 keer goed nieuws: "Voldoende hersteld én wordt weer vader"

Titelhouder Andy Murray sukkelde vorige week met zijn heup. Titelhouder Andy Murray sukkelde vorige week met zijn heup.

Nummer één van de wereld Andy Murray heeft daags voor Wimbledon met de pers gesproken. De Schot verklapte dat hij en zijn vrouw Kim Sears een tweede kindje verwachten. Ook over zijn medische toestand was er goed nieuws: zijn heup is voldoende hersteld, nadat de titelverdediger op het heilige gras vorige week twee demonstratiematchen aan zich had laten voorbijgaan.