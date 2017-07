Familie van slachtoffer dient toch klacht in tegen Venus Williams na auto-ongeval

Venus Williams veroorzaakte op 9 juni een auto-ongeval. Een van de inzittenden van de andere auto, een 78-jarige man, overleed twee weken na het ongeval aan zijn verwondingen. Zelf raakte de tennisster niet gewond.

Volgens de politie was Williams in fout, maar haar advocaat benadrukte wel dat Venus Williams geen boete had gekregen en niet in staat van beschuldiging was gesteld.

De dochter van het slachtoffer dient nu toch een klacht in. Zij beschuldigt Williams van onvrijwillige doodslag.

Wanneer de klacht behandeld zal worden is niet duidelijk. Voorlopig speelt Venus Williams ook nog gewoon mee op Wimbledon.