McEnroe heeft spijt van uitspraak over Serena: "Is appels met peren vergelijken"

Op een persconferentie voor de start van Wimbledon kwam McEnroe nog eens terug op zijn uitspraak. Hij blijft achter zijn standpunt staan, maar geeft toe dat hij beter niets gezegd had.

"Er is een niveauverschil tussen het mannen- en het vrouwentennis. Dat is toch niet wereldschokkend? Maar ik had die uitspraken beter niet gedaan. Ik wist niet dat het zo veel ophef zou veroorzaken."

"Het is toch appels met peren vergelijken. Serena is een fantastische speelster. Zonder haar zou het Amerikaanse tennis nog meer in de problemen zitten."