Maldini verliest kansloos eerste (en laatste) tenniswedstrijd: 6-1 en 6-1

Paolo Maldini had samen met zijn 46-jarige trainer Stefano Landonio een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi van de Challenger in Milaan.

Maar de Nederlander David Pel en de Pool Tomasz Bednarek verspilden niet te veel energie aan hun Italiaanse opponenten: 6-1 en 6-1.

"Tegen twee professionele spelers was het onmogelijk om te winnen", reageerde Maldini na zijn debuut. "Maar het was een plezier om hier te spelen."

"Wat me wel verbaasd heeft: ik ben door een ander Challengertoernooi in Italië gecontacteerd. Ze hebben me uitgenodigd, maar dit blijft een eenmalige ervaring. Ik heb me enorm geamuseerd, maar dit krijgt geen vervolg."