Van Uytvanck staat na jaar weer in top 100 na finale op gras

Van Uytvanck klopte in 2012 een eerste keer op de poort van de top 100, toen ze even 100e stond. In 2014 kampeerde ze een tijdlang in de top 100, met 73 als uitschieter.

Een jaar later volgde de grote doorbraak met een kwartfinale op Roland Garros, wat haar in de top 50 katapulteerde: 41e was haar hoogste ranking tot nu toe.

2016 was een annus horribilis met een enkeloperatie in het voorjaar, waardoor ze Roland Garros miste, en een armoperatie in december. Ze viel terug naar de 138e plek. Maar nu is het grootste leed geleden.

Gisteren verloor ze dan wel in de finale van het grastoernooi van Ilkey van de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA-107), maar ze kon zich troosten met eindelijk een nieuwe top 100: van 103 naar 98.