Brit Evans levert positieve cocaïneplas af: "Ik heb een fout gemaakt"

Evans maakte het nieuws zelf bekend op een persconferentie in Londen. "Ik heb een fout gemaakt en moet daar nu de gevolgen van dragen", zei Evans. "Ik kan alleen maar uit de grond van mijn hart mijn excuses aanbieden."

"Het is wel belangrijk dat iedereen weet dat het gaat om een controle buiten competitie. Mijn positieve plas heeft dus niets met tennis te maken. Hoe dan ook: ik heb heel wat mensen teleurgesteld. Mijn familie, coach, sponsors, het Britse tennis en vooral mijn fans."

De Britse nummer drie, na Murray (ATP-1) en Edmund (ATP-47), was bezig aan een goed seizoen. In Sydney haalde hij vroeg op het seizoen voor het eerst in zijn carrière de finale van een ATP-toernooi. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in de Luxemburger Gilles Müller.

Evans is niet de eerste proftennisser die wordt betrapt op het gebruik van cocaïne. In 2009 liep ook Richard Gasquet tegen dezelfde dopinglamp. De Fransman kreeg daarvoor een schorsing van iets meer dan twee maanden. Martina Hingis werd in 2007 zelfs voor twee jaar verbannen van het tenniscircuit.