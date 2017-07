Tweede reekshoofd Zanevska (archief) gaf op in Manchester. Tweede reekshoofd Zanevska (archief) gaf op in Manchester.

Alison Van Uytvanck en Maryna Zanevska zijn allebei uitgeschakeld in de tweede ronde van het ITF-grastoernooi van Manchester. Van Uytvanck had in de eerste ronde An-Sophie Mestach gewipt.