Geblesseerde Sjarapova krijgt wildcard voor WTA-toernooi Stanford

De comeback van Maria Sjarapova na haar dopingschorsing was nog geen onverdeeld succes. Ze speelde dankzij wildcards wel de toernooien van Stuttgart, Madrid en Rome, maar daarna weigerden de organisatoren van Roland Garros haar een uitnodiging te geven.

Tot overmaat van ramp liep ze in Rome ook een dijbeenblessure op. Daardoor moet ze forfait geven voor het grasseizoen en kan ze de kwalificaties op Wimbledon niet spelen.

Op hardcourt hoopt ze wel opnieuw te kunnen timmeren aan haar weg terug naar de top. Ze heeft alvast een wildcard op zak voor het WTA-toernooi in Stanford, dat op 31 juli begint. Voor Sjarapova wordt het haar eerste deelname sinds 2011 in Stanford. Ze speelde er in 2010 de finale.