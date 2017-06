Nadal speelt niet op gras voor Wimbledon: "Ik heb rust nodig"

Na enkele moeilijke jaren verkeerde Nadal dit voorjaar opnieuw in bloedvorm. De Spanjaard won de toernooien van Monte Carlo, Barcelona en Madrid. Afgelopen weekend mocht hij ook voor de tiende keer de beker in de lucht steken op Roland Garros.

Maar het zware gravelseizoen heeft zijn tol geëist. Nadal past voor het grastoernooi in Londen dat volgende week begint. "Ik vind het heel jammer dat ik er niet bij kan zijn", schreef hij op Facebook. "Ik heb het toernooi gewonnen in 2008. Telkens ik in de finale van Wimbledon stond, had ik voordien dit toernooi gespeeld."

"Na overleg met mijn team en mijn dokters heb ik besloten om niet deel te nemen. Ik had gehoopt dat ik na een paar dagen rusten wel klaar zou zijn. Maar ik ben 31. Mijn lichaam heeft meer rust nodig. Het was een lang gravelseizoen en een emotionele Roland Garros. Zo raak ik hopelijk fit voor Wimbledon."