Ostapenko klopt op poort top 10, Mertens op die van top 50

Kerber, die er zelf uitging in de eerste ronde in Parijs, mocht ook een kaarsje branden voor Halep. Want omdat die Karolina Pliskova klopte in de strijd voor een finaleticket, kon ook Pliskova niet over Kerber springen.

In de top tien zijn er heel wat veranderingen, klein en groot. Ex-nummer 1 Caroline Wozniacki komt na haar kwartfinale wipt van 12 naar 7, Garbine Muguruza ging er vroegtijdig uit en zakte van 5 naar 15.