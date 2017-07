Rafael Nadal rukt op naar tweede plaats van de wereld, Goffin zakt naar 13

Na een kwartfinale in 2015 en een derde ronde in 2016 schittert Nadal dit jaar weer als laureaat in Parijs. Hij wipt naar twee, maar heeft toch nog een grote achterstand op Murray, halvefinalist op de Franse gemalen baksteen. Verliezend finalist Stan Wawrinka blijft op drie hangen.

Langs Belgische zijde verliest Goffin een plaatsje: van 12 naar 13. Vorig jaar haalde hij immers de kwartfinale op Roland Garros, dit jaar deed een valpartij hem de das om in de derde ronde.

Steve Darcis, die in de eerste ronde uitgeschakeld werd door Raonic, maakt een flinke terugval: van 38 naar 56.