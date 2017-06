Goffin is (voorlopig) 2 weken out en hoopvol voor Wimbledon

Het was een pijnlijk beeld: David Goffin die over een doek struikelde en de strijd moest staken tegen Zeballos, in de 3e ronde van Roland Garros.

De Belgische nummer 1 is ondertussen weer in het land, waar zijn herstel verder wordt opgevolgd. "Sinds vandaag weten we dat David voorlopig 2 weken moet rusten", laat zijn entourage weten. "Daardoor is er hoop dat hij van de partij kan zijn in Wimbledon (dat start op 2 juli)."

"We moeten wel nog de onderzoeken van donderdag afwachten, want dan ondergaat David een echografie om de precieze datum van zijn terugkeer beter te kunnen inschatten."