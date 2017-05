"Tennis is een sport vol lesbiennes en transgenders zijn het werk van de duivel"

Court heeft ondertussen al laten weten niet onder de indruk te zijn van de ophef. "Ik neem geen enkel woord terug. Ik heb niets tegen andersgeaarden, ik wil ze enkel helpen."

De Australische tennisfederatie heeft afstand genomen van de uitspraken van Court, maar is niet van plan om de naam van het stadion, dat in 2003 vernoemd werd naar Court, te veranderen. Voordien heette het stadion Show Court One.

Vorige week kwam de Australische ex-grandslamwinnares al in een storm terecht nadat ze in een open brief aan de krant The West Australian geschreven had dat ze niet meer met luchtvaartmaatschappij Qantas wil vliegen, omdat de directeur van het bedrijf openlijk zijn steun voor homohuwelijken had uitgesproken. In Australië worden homohuwelijken niet erkend.