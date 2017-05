Van Herck: "Goffin heeft niet veel meer nodig om een echte topspeler te worden"

Een echte topspeler mag gedurende twee weken geen enkel zwak moment hebben. Dat is niet evident. Stap per stap zal Goffin er wel komen.

Uiteraard houdt Van Herck de prestaties en de vorm van de Belgische mannen wel in de gaten. De hoop van ons land is gevestigd op David Goffin. "Hij heeft een heel lastige loting. Hij moet vooral die eerste week overleven. In de achtste finales kan hij dan Thiem (ATP-7) treffen, maar hij is zeker niet kansloos. Dat heeft hij dit jaar op gravel al bewezen."

"De progressie die hij het afgelopen jaar gemaakt heeft, zal hem helpen. Hij is volwassener en weet nu beter hoe hij met zulke situaties moet omgaan. Als hij voorbij Thiem raakt, wordt het nog moeilijker met Djokovic en Nadal. Maar je weet nooit. Ik denk dat hij staat waar hij wou staan voor dit toernooi. Met zijn ervaring en zijn tennis kan hij mooie dingen laten zien."

Wat heeft Goffin nog nodig om een echte topper te worden? "Niet veel. Het zijn details. Om een echte topspeler te worden, mag je gedurende twee weken geen enkel zwak moment hebben. Dat is niet evident. Hij heeft dus echt wel nog ervaring nodig en hij kan fysiek en mentaal nog sterker worden. Hij heeft dit jaar weer een stap gezet. Stap per stap zal hij er wel komen."