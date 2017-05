Mertens: "Vorig jaar 162e, nu meteen op hoofdtabel. Ongelofelijk"

Het is heel leuk om de kwalificaties over te slaan en een eerste keer op de hoofdtabel te staan.

"De pauze was even nodig om alles sterker te maken en fysiek en mentaal de batterijen op te laden", zegt Mertens. "En ik voel dat ik klaar ben om te spelen."

"Het is heel leuk om de kwalificaties over te slaan en een eerste keer op de hoofdtabel te staan. Vorig jaar verloor ik nog in de laatste kwalificatieronde en stond ik 162e op de wereldranglijst. Wat een verschil. Ik had je vorig jaar niet geloofd als je dat toen had voorspeld."

"Maar het is een bewijs dat ik goed bezig ben. Het is mooi meegenomen om alle WTA-toernooien te kunnen spelen op de hoofdtabel en Roland Garros is nu de kers op de taart."