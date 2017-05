Agassi: "Steffi heeft me overtuigd om Novak te helpen"

"Eigenlijk beschouw ik dit niet als een job, want ik houd ervan om met Novak over tennis te praten en discussiëren. Ik blijf ook maar voor één of twee matchen in Parijs."

"Daarna ga ik op reis met mijn familie, dat was al heel lang gepland. Maar als ik enkele details kan veranderen, dan ben ik ervan overtuigd dat Novak heel ver kan geraken op Roland Garros."

Agassi was nochtans eerst niet gewonnen voor het idee. "Ik heb eerst geweigerd om samen te werken met Novak, maar mijn vrouw Steffi Graf heeft me overtuigd om het toch te proberen. Misschien wil ze wel even van me verlost zijn."