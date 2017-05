Steve Darcis haalde vorg jaar de tweede ronde in Parijs. Steve Darcis haalde vorg jaar de tweede ronde in Parijs.

Steve Darcis heeft in laatste instantie afgezegd voor het ATP-toernooi in Lyon. De Belg sukkelt met een spierblessure. Of hij op tijd hersteld zal zijn voor Roland Garros, dat over enkele dagen begint, is niet duidelijk.