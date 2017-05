"Toppers zullen Goffin willen vermijden op Roland Garros"

In Rome zijn de 1/8e finales vanmiddag het eindstation geworden voor David Goffin. Nummer 8 van de wereld Marin Cilic was te sterk (6-3 en 6-4).

"De twee eerste wedstrijden in Rome waren al erg moeilijk verlopen voor David. Hij beschikte duidelijk niet meer over de vorm van vorige week in Madrid", stelt Daviscupkapitein Johan Van Herck vast bij Sporza.

"Het is geen schande om te verliezen van Cilic. In zijn eerste wedstrijden is hij diep moeten gaan. Vroeger had hij die matchen misschien verloren, nu won hij ze. Dat is een mooie progressie."

"Tegen gravelspecialisten Bellucci en Verdasco heeft hij telkens een set opgehaald. Dat is erg belangrijk om in de top 10 stand te houden. Dat lukt hem nu."

"David gaat veel beter om met moeilijke wedstrijden en vooral moeilijke momenten in die matchen. Daar heeft hij grote stappen gezet."