Nastase is weer kop van Jut na ceremonie in Madrid: "Onaanvaardbaar"

Nastase ging enkele weken geleden zijn boekje te buiten tijdens de Fed Cup-ontmoeting tussen Roemenië en Groot-Brittannië. Hij slingerde beledigende uitspraken naar het hoofd van onder meer een Britse speelster en een journaliste. Enkele dagen later viseerde Nastase dan weer Serena Williams met racistische opmerkingen.

Nastase is voorlopig geschorst door de Internationale Tennisfederatie en zijn aanwezigheid tijdens de prijsuitreiking in Madrid schoot ook bij de WTA in het verkeerde keelgat.

"De aanwezigheid van Ilie Nastase tijdens de ceremonie was een smet op de boeiende finale", reageerde Steve Simon, de CEO van de WTA.

"Er loopt een onderzoek naar het gedrag van Nastase, die voorlopig niet welkom is op evenementen van de WTA. Het is onverantwoordelijk en onaanvaardbaar dat hij een officiële rol kreeg van de organisatie in Madrid."