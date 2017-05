Joachim Gérard mist Roland Garros door schouderoperatie

Gérard hielp België vorige week nog aan een bronzen medaille op de Wereldbeker rolstoeltennis voor landenteams. Maar nu is zijn pijp uit. Zijn schouder speelt hem te hard parten.

"We hebben geprobeerd om de operatie zo lang mogelijk uit te stellen", zegt Marc Grandjean, de coach van Gérard.

"We hadden liever gehad dat Joachim pas na Wimbledon onder het mes zou gaan, maar we beseften dat het geen zin had om de schouder te blijven behandelen met ontstekingsremmers. Een operatie was echt nodig."

"Het is jammer, want de verschillen aan de wereldtop zijn miniem. Alles was mogelijk geweest, maar nu zal hij zeker een achterstand hebben tegenover zijn concurrenten."