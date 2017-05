Coach en partner van Elise Mertens: "Ze speelt op iedere ondergrond goed"

Dat Mertens zo goed speelt, heeft ze ook te danken aan haar coach Robbe Ceyssens. De twee hebben niet alleen een professionele relatie, maar zijn ook een koppel. Is dat niet moeilijk?

"In het begin trainde ik af en toe zelf mee met haar", vertelt Ceyssens. "Toen heb ik eens de kans gekregen om een week individueel met haar te werken en dat viel heel goed mee. Vorig jaar tijdens de US Open hebben we dan eens een test gedaan. Ook dat lukte en toen hebben we beslist om definitief de stap te zetten en ook professioneel samen te werken."

Wat vindt Mertens zelf van de relatie met haar vriend/coach?

"In het begin is het natuurlijk altijd een beetje aanpassen, maar na een tijd groei je daar in. Op en naast de baan loopt het gewoon heel goed."

"De resultaten zijn er. Maar als er mindere resultaten zijn, moet je samen sterk staan. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bij elkaar. We hebben een klik en gaan er dan ook gewoon voor. We zijn een team."