Gerlo: "Djokovic moet weer de liefde en passie voor de tennissport vinden"

Even een flashback: in juni 2016 won hij Roland Garros, waarmee hij zijn Career Grand Slam vervolledigd had. Maar sindsdien werd het steeds minder, of toch naar zijn normen.

Dit jaar won hij in Doha, maar daarna was er niets meer. Hij verloor op de Australian Open in de tweede ronde en in Monte Carlo werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door David Goffin. Je kon dus verwachten dat er iets zou gebeuren.

Eind vorig jaar waren er al twee signalen: hij nam afscheid van zijn coach Boris Becker en ging plots samenwerken met de obscure Spaanse ex-tennisser Pepe Ymaz, die het meer over "amor y paz" heeft, liefde en vrede.