Justine Henin (34) maakte het nieuws bekend op Facebook. "Een kleine prins is in ons leven gekomen. Hij heet Victor en we zijn in de wolken", schrijft Henin.

Zes jaar geleden nam Justine Henin afscheid van de tenniswereld op de Australian Open. Op haar erelijst prijken onder meer 7 grandslamtoernooien, goud in de Olympische Spelen 2004 en winst in de Fed Cup 2001.