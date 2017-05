Mertens klimt door sterke prestaties naar 53e plaats op WTA-ranglijst

Mertens stijgt opnieuw 12 plaatsen. Mertens stijgt opnieuw 12 plaatsen.

Elise Mertens schopte het de afgelopen week tot in de finale in Istanbul. Daardoor stijgt ze 12 plaatsen op de WTA-ranking. Ze is nu 53e, haar hoogste plaats tot nu toe. De andere Belgische vrouwen blijven ongeveer op dezelfde plaats hangen. Serena Williams blijft, ondanks haar inactiviteit, nummer 1.