Nastase excuseert zich voor racistische en seksistische opmerkingen

Ilie Nastase (71) heeft niet zijn beste week achter de rug. Zaterdag ging de Roemeen volledig door het lint tijdens het barrageduel met Groot-Brittannië. Hij beledigde de umpire, de Britse kapitein en speelster Johanna Konta. Die laatste barstte in tranen uit.

Nastase, die uit het stadion werd gezet, zorgde ook al in de aanloop naar het Fed Cup-duel voor controverse, toen hij de zwangerschap van Serena Williams becommentarieerde. "Laten we maar zien welke kleur de baby heeft. Chocolade met melk?", zei de Roemeen.

Nu biedt Nastase zijn excuses aan voor zijn gedrag. "Ik weet dat niets mijn woorden kan goedpraten. Ook de spanning van de match niet", schrijft Nastase op Facebook.

Over zijn uitspraak over de zwangerschap van Serena Williams had Nastase het volgende te zeggen: "Het was een spontane reactie op het nieuws dat ik vernam over haar zwangerschap. De pers heeft die spontane reactie wat overdreven in zijn berichtgeving."