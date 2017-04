S.Williams: "Wist zelf pas twee dagen voor de Australian Open dat ik zwanger was"

Zelf ontdekte Serena Williams pas twee dagen voor de Australian Open dat ze zwanger was. "Het was niet gemakkelijk", vertelde ze op een TED-conferentie. "Je hoort allemaal horrorverhalen over vrouwen die zwanger zijn. Ze zijn moe en ziek. Ik heb echt al mijn energie moeten verzamelen."

"Niemand wist dat ik zwanger was en er werd verwacht dat ik dat toernooi zou winnen. Dat wordt altijd verwacht als ik ergens speel."

Serena benadrukte ook nog eens dat ze niet van plan is te stoppen. "Ik ben nog niet klaar. Als mijn zus Venus nog kan spelen, dan kan ik dat ook. Dit is een nieuw deel van mijn leven. Mijn baby zal in de tribunes zitten en me aanmoedigen."