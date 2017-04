Video: Vinci geeft haar mening over wildcard Sjarapova

"Sjarapova is een geweldige speelster, persoon en kampioen. Ik heb niets tegen haar, maar ik vind niet dat ze een wildcard had moeten krijgen", zegt de Italiaanse.

"Ze heeft geboet voor haar fouten, maar ze had geen hulp mogen krijgen. Nu zal ze na twee of drie toernooien weer in de top-30 staan. Ik weet wel dat ze belangrijk is voor het tennis en voor de WTA, maar ik vind het niet eerlijk."

"Maar nu denk ik niet meer aan wildcards, ik wil me focussen op de match van woensdag. Want ik moet er nog altijd tegen spelen", besluit Vinci.