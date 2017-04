Serena Williams boos na belediging over "haar baby in chocolade met melk"

Ik heb het al vaak gezegd en blijf het herhalen: we zijn al ver gekomen, maar hebben nog een lange weg af te leggen. Ja, we hebben veel barrières neergehaald, maar er is nog veel werk voor de boeg.

De scheldende Roemeen werd het stadion uitgezet en is inmiddels voorlopig geschorst. In aanloop naar het Fed Cup-treffen had de voormalige nummer 1 van de wereld en grandslamwinnaar ook al de zwangerschap van Serena Williams becommentarieerd.

"Laten we maar zien welke kleur de baby heeft. Chocolade met melk?", zei hij daar vrijdag over in Roemenië.

"Het stelt me teleur dat we in een maatschappij leven waarin mensen als Ilie Nastase racistische opmerkingen kunnen maken over mij en mijn ongeboren kind en seksistische opmerkingen over mijn collega-speelsters", zegt Williams op Instagram.

"Ik heb het al vaak gezegd en blijf het herhalen: we zijn al ver gekomen, maar hebben nog een lange weg af te leggen. Dit of iets anders zal me niet verhinderen om liefde, licht en positiviteit te stoppen in alles wat ik doe. Ik zal het voortouw blijven nemen en opkomen voor al wat goed is."

Nastase was zich maandag nog altijd van geen kwaad bewust. "Ik zou niet weten wat er racisctisch aan mijn woorden is. Bovendien: ik mag mezelf een vriend van Serena Williams noemen."