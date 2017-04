Eerste tegenstandster Sjarapova: "Ze mag terugkomen, maar niet met hulp"

Sjarapova won het toernooi drie keer op rij tussen 2012 en 2014 en kreeg nu van de organisatie een wildcard. En daar gaat Roberta Vinci, haar tegenstandster in de eerste ronde, niet mee akkoord.

"Ze is een geweldige speelster en ik heb niets tegen haar. Ze heeft geboet voor haar fouten", zei Vinci. "Ze mag opnieuw spelen, maar dan wel zonder wildcards, zonder hulp."

"Ik weet dat Sjarapova belangrijk is voor het tennis. Ze is een groot kampioene, maar dat is mijn mening. Het wordt in elk geval een interessante wedstrijd, want ik weet dat het moeilijk is om terug te keren na een lange afwezigheid."

Vinci is niet de enige die er zo over denkt. Ook Caroline Wozniacki, Dominika Cibulkova, Agnieszka Radwanska en Angelique Kerber willen dat er geen wildcards worden uitgedeeld aan spelers die terugkomen na een dopingschorsing.