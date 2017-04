Nadal over match tegen Goffin: "Dat ene punt heeft niet alles veranderd"

"Dat heeft David natuurlijk niet geholpen, maar het was nu ook weer niet zo dat het beslissend zou geweest zijn", zei Nadal na zijn overwinning. "Je kan toch niet beweren dat een punt bij 2-3 in de eerste set alles veranderd heeft. Het is geen voetbal, hoor. In tennis spelen we veel punten."

"Natuurlijk weet je nooit wat er bij 2-4 gebeurd zou zijn, maar ik zag het sowieso wel goed komen. Bij 2-3 en 0-40 achter ben ik agressiever gaan spelen. Tot dan was Goffin de betere speler en het was nodig dat ik iets veranderde."

Had Nadal zelf gezien dat de scheidsrechter een fout maakte? "Als de scheidsrechter naar beneden komt om te zeggen dat de bal binnen was, heb ik daar weinig tegen in te brengen. Ik kon moeilijk zeggen dat ik de bal buiten geslagen had, ik stond er te ver vanaf om dat te beoordelen. Als zoiets langs mijn kant van het net gebeurt, zal ik uiteraard de scheidsrechter helpen. Ik ben altijd een correcte speler geweest."