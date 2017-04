Opschudding in GB-Roemenië: coach brengt Konta aan het huilen en wordt weggestuurd

Ilie Nastase, de Fed Cup-coach van Roemenië, staat bekend voor zijn uitspattingen. En vandaag was het weer prijs. Toen zijn pupil Cirstea 3 breakpunten kon wegwerken in het derde spelletje van set 2, sprong hij een gat in de lucht.

Nastase ging daarna in de clinch met de scheidsrechter, die hij een "f*cking asshole" noemde. Nastase werd verplicht om het stadion te verlaten. En als klap op de vuurpijl noemde hij Konta (de opponente van Cirstea) een "f*cking bitch".

Konta was daar emotioneel zo van aangedaan dat ze even niet meer in staat was om te tennissen. De wedstrijd werd 20 minuten lang gestaakt. Daarna zette een mentaal opgelapte Konta de wedstrijd nog helemaal naar haar hand: 6-2 en 6-3.