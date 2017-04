Dewulf: "Zege tegen Djokovic is mijlpaal voor Goffin"

"Ik denk dat dit toch een mijlpaal is in zijn carrière", zegt Dewulf aan Sporza. "Dat hij wint van een top drie speler is vooral mentaal heel belangrijk."

"Goffin heeft al lang getoond dat hij het niveau aankan. Tegen Djokovic speelde hij al een aantal keer goed, maar winnen lukte niet. Nu lukt het in Monte Carlo, een speciaal toernooi. Op een bomvol Centre court en op gravel, niet de favoriete ondergrond van Goffin. Dat zal een boost geven."

"Djokovic is dit jaar wel niet in grote doen, maar tegen Goffin speelde hij wel goed. Het zegt veel dat Goffin na de setwinst van Djokovic kon terugkomen. Normaal kan Djokovic zo'n zege op ervaring binnenhalen."

"Een sterkte van David is dat hij het hoofd koel kan houden. Dat is een teken dat hij een echte topper is. Vroeger maakten sommigen zich soms zorgen dat hij te kalm was en zich niet opwond als het niet liep. Maar kalm blijven op belangrijke momenten is een sterkte."

"Goffin blijft vooruitgang boeken. Dat zie je ook aan zijn ranking. Hij verliest weinig van spelers die lager zijn geklasseerd en wint nu ook van een hoger geklasseerde topper."