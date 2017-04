Zwangere Serena Williams speelt niet meer in 2017: "Keert terug in 2018"

Ik ben blij te kunnen bevestigen dat Serena een kind verwacht in de herfst. Ze speelt in 2017 niet meer, maar kijkt ernaar uit in 2018 terug te keren.

Ik ben blij te kunnen bevestigen dat Serena een kind verwacht in de herfst. Ze speelt in 2017 niet meer, maar kijkt ernaar uit in 2018 terug te keren.

Maar Williams stuurde gisteren zelf ook heugelijk nieuws de wereld in. Op Snapchat lichtte ze een tipje van de sluier met het bijschrift "20 weken". Williams verwijderde even later het bericht op Snapchat, maar haar management kwam met een bevestiging. "Ik ben blij te kunnen bevestigen dat Serena een kind verwacht in de herfst."

Haar woordvoerster Kelly Bush Novak gaf ook mee dat Williams in 2017 zeker niet meer aan spelen toekomt, "maar dat ze ernaar uitkijkt om in 2018 terug te keren".

Als Williams 20 weken ver is, was ze in Melbourne bij haar recordtitel van 23 grandslams ongeveer twee maanden zwanger. Ze zegde nadien af voor alle toernooien met een knieblessure als excuus.

Eind vorig jaar maakte Williams al bekend dat ze binnenkort in het huwelijksbootje stapt met Alexis Ohanian, een van de oprichters van de sociale nieuwswebsite Reddit.