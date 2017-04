Sjarapova: "Mening van andere tennisspeelsters is het minste van mijn zorgen"

Ik had weinig vrienden. Enkel mijn moeder en vader. Ik voelde me klein en kwetsbaar

De ex-nummer één van de wereld, die terugkeert uit een schorsing na dopinggebruik, heeft geen ranking meer en kreeg wildcards voor de toernooien in Stuttgart, Madrid en Rome. Die uitnodigingen werden door verschillende tennissters bekritiseerd.

Sjarapova geeft toe dat het moeilijk was om de schorsing te aanvaarden. "Ik had weinig vrienden. Enkel mijn moeder en vader. Ik voelde me heel klein en kwetsbaar."

Volgende week maakt Sjarapova in het Duitse Stuttgart haar comeback na een schorsing van vijftien maanden door een positieve test op meldonium. De Russin werd door de Internationale Tennisfederatie (ITF) voor twee jaar geschorst. Op 25 januari 2018 zou die schorsing eindigen, maar ze kreeg negen maanden strafvermindering.